Salut estudia flexibilitzar les restriccions al comerç si es manté la baixada

Les actuals restriccions estaran vigents fins al 22 de febrer. Durant la setmana que ve s'ha d'estudiar si aquestes es relaxen o no. Ramentol ha dit que el més lògic és retirar primer aquelles mesures que tenen una eficàcia «menor». Entre aquestes no ha situat el toc de queda, ja que ha defensat que és «efectiva» i «bastant més sostenible que el tancament d'un sector en concret». Tot i això, ha puntualitzat que també té efectes sobre la vida dels ciutadans i que s'aixecarà quan es pugui, com la resta.El secretari no ha volgut entrar a valorar més a fons quins canvis es podrien produir ja que ha assegurat que serien «globus sonda» i que cal esperar al procés d'estudi i pressa de decisió dels experts.En línies generals, ha afirmat que els indicadors estan millorant, fins i tot més del que preveien, però ha insistit en la cautela per l'«amenaça» de la variant britànica. De moment, ha explicat que no s'observa un impacte destacat d'aquesta com ha pogut passar en altres territoris. Tot i això, ha indicat que la baixada a les UCI és «exasperadament lenta».De cara al futur, sí ha dit que «hi ha dades per l'esperança» i ha posat com exemple l'efecte de la vacunació a les residències.Repetir l'estudi de l'Apol·lo en grans esdeveniments com el MWCPer últim, ha indicat que en les dates en que està previst el Mobile World Congress o els festivals de música hi haurà encara un context de pandèmia però s'espera que la immunització sigui «molt superior» gràcies a la vacunació. Per això, ha dit que no és com per plantejar-se la prohibició ara mateix però tampoc «fer com si no hagués passat res».En aquest sentit, s'ha mostrat «encantat» de poder repetir l'experiència de l'estudi que es va fer a la Sala Apol·lo. «Si en algun moment d'aquí a l'estiu tenim l'ocasió de repetir alguna experiència emulant algun esdeveniment de masses, com podria ser el Mobile o els festivals estarem encantats», ha manifestat concretament.