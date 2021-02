La vacunació massiva podria començar cap al juny si es compleix l'entrega de dosis

Actualitzada 12/02/2021 a les 12:35

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, creu que la vacunació massiva contra la covid-19 podria començar «cap a finals del segon trimestre». Tot i això, ha insistit que dependrà de si es compleix o no l'entrega de vacunes informada per part del govern espanyol. Ramentol ha dit a RAC1 que si es compleix l'aprovació de la vacuna de Janssen a mitjans de març i l'inici d'entregues a l'abril, això fa pensar que «l'afluència de vacunes serà molt més àmplia». Quan això passi ha tornat a defensar l'ús de grans espais, entre els que ha inclòs els campus universitaris, i el treball de personal més enllà del de la sanitat pública, com per exemple els serveis de prevenció de riscos laborals i el de les mútues d'accidents.