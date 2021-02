Actualitzada 12/02/2021 a les 11:51

El Departament de Salut preveu que diumenge hi hagi unes 96.000 entre positius de covid i contactes. Sobre si han d'anar a votar , el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha dit a RAC1 que com a sanitari «únicament recomanaria que no és bo trencar les quarantenes» però s'ho hauria de «pensar una mica més» en tenir en compte que això implica vulnerar el dret a vot. Ha reconegut que l'escenari és millor del previst inicialment però ha alertat que un repunt de casos després del 14-F podria ser «pitjor» que la tercera onada, tot i que ha afegit que no hi ha estudis que demostrin una onada epidèmica després d'eleccions. A més, un de cada quatre titulars i primers suplents de mesa s'ha fet un test d'antígens i el 0,55% ha donat positiu.