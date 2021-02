La JEC obliga a les Juntes de Zona a respondre totes les excuses abans del 14-F

Actualitzada 12/02/2021 a les 13:44

La Junta Electoral Central (JEC) ha fet pública una resolució on recorda a les juntes de zona que abans del 14-F han de donar resposta motivada a totes i cadascuna de les excuses presentades per les persones designades com a membres de les meses electorals. Per fer-ho possible la JEC «recorda» que els secretaris dels ajuntaments inclosos al partit judicial són delegats de la junta electoral de zona, i per tant poden, juntament amb el personal de l'entitat local que en depèn, prestar l'auxili que calgui».