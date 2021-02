La farmacèutica Esteve col·labora en un assaig per tractar pacients lleus amb covid

Determinaran l'eficàcia del compost E-52862, un antiviral desenvolupat per l'empresa que prevé el deteriorament clínic

Actualitzada 12/02/2021 a les 13:18

La farmacèutica Esteve i l'Hospital del Mar, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, desenvoluparan un assaig clínic per al tractament precoç de pacients que tinguin la covid-19 i que presentin símptomes lleus. Segons han informat en un comunicat conjunt, el centre hospitalari promourà l'assaig clínic de fase 2 del compost E-52862, un antiviral desenvolupat per Esteve que prevé el deteriorament clínic del pacient. La participació en l'estudi serà voluntària i els pacients es dividiran en dos grups: un d'ells rebrà dosis diàries del medicament durant 14 dies, mentre que la resta rebrà un placebo per determinar si la càrrega viral de SARS-CoV-2 disminueix.