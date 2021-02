Grifols posarà en marxa un centre a Barcelona per desenvolupar la seva teràpia contra l'Alzheimer

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:34

Grifols posarà en marxa un centre pilot a Barcelona per desenvolupar Ambar, la seva teràpia contra l'Alzheimer que ja ha superat totes les fases d'assaig clínic. L'empresa té intenció d'obrir-lo abans que comenci l'estiu i se situarà a les instal·lacions assistencials de la Fundació ACE a Barcelona, una institució amb qui la farmacèutica col·labora habitualment, segons publica aquest divendres Expansión. Consultada per l'ACN, la companyia es remet a la informació que va facilitar en una trobada amb inversors el passat mes d'octubre, on va detallar que tenia previst obrir diferents centres a l'Estat, altres països de la Unió Europea, els Estats Units i la Xina per obtenir més dades sobre l'eficàcia d'aquesta teràpia.