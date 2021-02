Els pares de la família ocupa del carrer dels Còdols aconsegueixen reunir-se amb els fills després de més de 50 hores

Preacord

L'Ajuntament de Barcelona, en conversa amb el de Badalona

Els tres veïns, un dels quals no viu al bloc però hi té una segona residència -segon expliquen fonts properes al conflicte-, havien exigit que se'ls mostrés un informe municipal per acreditar que al domicili s'hi podia viure. Després, però, han canviat de criteri, i han mantingut el bloqueig malgrat que tècnics municipals els han fet a mans el document que demanaven.Mossos d'Esquadra i serveis socials han seguit negociant amb els veïns mentre des la plataforma Resistim al Gòtic no es descartava denunciar-los a la fiscalia per coaccions. Diversos veïns havien denunciat a la policia l'ocupació del pis que, segons la plataforma, es trobava buit i és propietat del fons Cerberus.Els Mossos d'Esquadra van intervenir davant la denúncia dels veïns i van intentar desallotjar la família però el desnonament es va aturar per la pressió de diversos veïns i activistes que, contràriament als que havien trucat la policia, volien evitar que la família es quedés al carrer.Després d'alguns enfrontaments, el desallotjament no va tenir èxit i no es va produir. Amb tot, segons explica Resistim al Gòtic, la parella va haver d'anar a comissaria amb els Mossos aquella mateixa nit de dimarts per la denúncia d'ocupació. Es van endur amb ells la filla petita i els altres dos fills, més grans però també menors d'edat, van quedar-se al domicili amb una activista de la plataforma.En tornar al domicili per retrobar-se amb els altres dos fills, però, es van trobar la porta de baix tancada amb clau i un grup de veïns que no els deixava accedir.Així, les dues últimes nits han hagut de dormir separats de dos dels seus fills. Algun veí del Gòtic ha acollit temporalment els pares mentre que a la finca del carrer Còdols alguns veïns continuaven impedint-los l'accés.Durant tot el dimecres, Resistim al Gòtic va requerir la presència dels Mossos per mediar i també hi van ser presents representants del districte, per desescalar la tensió produïda per la situació.Tant Mossos com Resistim al Gòtic coincideixen en el fet que dimecres al vespre es va arribar a un preacord perquè la parella pogués tornar al seu domicili. Segons ha detallat la plataforma, els veïns que s'hi oposaven permetrien a la parella tornar al pis si un informe tècnic avalava que no hi havia riscos per a l'immoble, d'estructura o de subministraments, i que el pis es trobava en bones condicions.La revisió s'ha fet aquest dijous al matí per part de tècnics municipals, que han fet un informe favorable. Amb tot, insisteixen membres de la plataforma, tres veïns han continuat mostrant resistència i han requerit una còpia de l'informe.Des de l'Ajuntament de Barcelona assenyalen que miraran d'oferir recursos d'allotjament provisionals i, en paral·lel, estam en converses amb Badalona per «exigir una solució per a la família», ja que és una família que va ser desnonada a Badalona i està arrelada en aquella població.