Els Mossos es preparen per al dispositiu electoral amb l'entrega d'EPI entre els agents

Els Mossos d'Esquadra continuen la preparació per al dispositiu electoral del proper diumenge, denominat ESCÓ 2021. En aquest sentit, aquest divendres s'estan entregant els equips de protecció individual (EPI) als efectius que hi participaran.Aquest EPI complet només l'hauran d'utilitzar si s'ha d'intervenir amb alguna persona possiblement contagiada de covid i amb la que no es pot mantenir la distància de seguretat. Això també englobaria la franja de 19.00 a 20.00 hores, quan es recomana anar a votar als contagiats i contactes. Els equips es duran a tots els vehicles policials.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha presidit aquest divendres la reunió prèvia per posar en comú els detalls del dispositiu de seguretat.