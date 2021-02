Actualitzada 12/02/2021 a les 10:58

Els càmpings catalans reclamen que se'ls identifiqui com a «espais segurs». A través d'un manifest difós aquest divendres, el sector ha demanat «que amb un justificant de reserva, els clients es puguin desplaçar fora del seu municipi» i que, una vegada siguin al seu destí, «respectin la normativa de mobilitat del lloc». A més, han reclamat que el certificat d'autoresponsabilitat per sortir del municipi permeti desplaçar-se fins als càmpings perquè els clients «puguin revisar i assegurar-se que la seva instal·lació no se l'emportarà el vent o la malmetrà una tempesta». Els càmpings asseguren que la seva situació és «greu» i denuncien la «incongruència» de no permetre als seus usuaris que es puguin desplaçar a les seves instal·lacions.