El Mobile tornarà enguany a Barcelona amb menys visitants i controls covid

La fira tecnològica més gran del món se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol d'enguany

Actualitzada 12/02/2021 a les 11:10

El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, assegura que el Mobile World Congress (MWC) tornarà a Barcelona aquest 2021, malgrat la pandèmia, encara que «serà un esdeveniment diferent al d'edicions anteriors», amb menys visitants i rigoroses mesures de seguretat per evitar contagis.En un article enviat als mitjans, Hoffman explica que la patronal GSMA, organitzadora del Mobile, treballa «incansablement» amb Fira de Barcelona, l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern i Turisme de Barcelona per fer realitat la celebració de la fira tecnològica més gran del món, que va haver de cancel·lar la seva edició de 2020 a causa de la crisi del coronavirus.«Hem aconseguit un progrés significatiu per arribar a aquest punt i ara estem 100% centrats en portar de tornada l'esdeveniment, en persona, del 28 de juny a l'1 de juliol d'enguany», afirma el màxim responsable de GSMA, patronal que reuneix uns 800 operadors de telefonia mòbil i més de 200 empreses tecnològiques de tot el món.Ara que es compleix un any de l'anunci de la cancel·lació de l'edició de 2020, Hoffman assenyala que va ser una decisió difícil, que «no es va prendre a la lleugera», i que en aquells dies ningú era conscient de l'impacte real de la pandèmia.«Si ens equivocàvem, provocaríem una profunda pertorbació i conseqüències per a més de 2.300 expositors i més de 100.000 assistents, sense esmentar l'impacte en negocis, treballadors i la comunitat local», explica el directiu, que subratlla que, sabent el que sabem ara, pot garantir que la decisió de cancel·lar «va ser la correcta».«La cancel·lació va ajudar a detenir la propagació del virus a Barcelona i més enllà, salvant vides com a resultat», remarca el CEO de GSMA, que recorda que va rebre algunes crítiques en aquell moment, en part perquè el MWC va ser la primera gran conferència internacional que es va suspendre per la pandèmia.No obstant això, esdeveniments de tota mena van anar desapareixent en setmanes i mesos posteriors dels calendaris firals de tot el món.Hoffman afirma que la pandèmia ha accelerat el canvi en tots els àmbits i que «és difícil imaginar tornar exactament al punt al que estàvem».La pròpia GSMA s'ha vist obligada aquest últim any a transformar alguns dels seus esdeveniments presencials en virtuals, però malgrat aquest èxit «faltava alguna cosa»: «Una cosa única i estimulant com la connexió humana cara a cara, que simplement no podem replicar digitalment».Aquesta connexió en persona, recalca Hoffman, és el que ha fet que el MWC de Barcelona tingui tant d'èxit.«Té una reputació inigualable com a espai per a fer negocis, innovar i arribar a acords importants. L'increïble entorn de Barcelona juga un paper molt rellevant en tot això, i la ciutat en si s'ha convertit en la Mobile World Capital per a la comunitat mòbil i tecnològica internacional, que ha estat rebuda amb els braços oberts any rere any», explica.«Per això estem tan decidits a portar de tornada el MWC Barcelona el 2021», remarca el directiu, que assegura, no obstant això, que els organitzadors no són «ingenus» i que «les coses no seran com abans».Les restriccions de viatge significaran menys visitants que en edicions anteriors, alhora que s'aplicaran totes les mesures per «mantenir un ambient segur i controlat».Incideix Hoffman en què el MWC 2021 serà rigorós amb els processos sanitaris i de seguretat i que no s'assumiran «riscos innecessaris».A més, combinarà elements de la plataforma digital Thrive «per crear un esdeveniment veritablement híbrid per a aquells que no poden assistir en persona».John Hoffman sosté que planificar en una pandèmia significa gestionar una gran quantitat d'incertesa, «però no és insuperable».«L'única cosa que és segura és que farem front a molts més desafiaments en els pròxims mesos. Estic segur que la nostra unitat, pragmatisme, cooperació i determinació col·lectiva significaran que us veuré en persona a Barcelona durant el MWC 21», conclou el CEO de GSMA.