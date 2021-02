El 99,9% de les meses electorals del 14-F ja tenen els membres necessaris

Solé s'ha mostrat convençut que totes les meses electorals es podran constituir diumenge i ha assegurat que el Govern no treballa en l'escenari d'ajornar la proclamació dels resultats, encara que estigui previst a la llei per situacions excepcionals.I és que, segons el conseller, la situació actual és equiparable a unes eleccions habituals pel que fa a les meses. I a més, ha destacat que el fet que la Junta Electoral Central (JEC) permeti mobilitzar suplents a altres meses amb vacants, ajudarà a poder constituir totes les meses.Per aquest motiu, aquesta vegada, els suplents no podran marxar del col·legi electoral fins a les 10h quan sàpiguen si cal que es traslladin a un altre col·legi per cobrir persones que no s'hi han presentat.Solé ha traslladat un «missatge de responsabilitat col·lectiva» a les persones que diumenge aniran a votar físicament als locals electorals. I els ha instat a seguir totes les mesures de seguretat: anar amb mascareta, mantenir les distàncies, seguir els circuïts, utilitzar el gel hidroalcohòlic, etc. Segons el conseller, a hores d'ara tots els ajuntaments catalans disposen de tot el material anti-covid necessari.Pel que fa al vot per correu, Solé ha explicat que unes 263.000 persones ja l'han fet efectiu i que encara queden unes hores perquè ho puguin fer els que resten ja que el termini acaba avui divendres. En total, 284.706 persones han sol·licitat el vot postal.