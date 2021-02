El 100% de les meses tenen el mínim de tres membres, però hi pot haver «imprevistos»

Peña-López assenyala que hi ha 2.000 persones que no han rebut resposta a les seves al·legacions per no ser membre d'una mesa

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:17

El director general de participació ciutadana i processos electorals, Ismael Peña-López, ha avançat que totes les meses electorals del 14-F ja tenen el mínim de tres membres però ha admès que hi poden haver «imprevistos». En una entrevista a 'Planta Baixa' de TV3, Peña-López ha apuntat que hi ha 2.000 persones que no tenen resposta sobre les al·legacions que han presentat per no ser membres d'una mesa electoral. Tot i així, ha remarcat que hi ha unes 40.000 persones de recanvi per ocupar les places que quedin vacants. Per tant, encara que 2.000 persones no es presentessin diumenge als seus col·legis electorals, encara en sobrarien 38.000.