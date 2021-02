Catalunya tindrà el primer accelerador de protons públic contra el càncer d'Espanya

Es tracta d'una tecnologia dirigida majoritàriament a pacients pediàtrics i que elimina els tumors sòlids de forma més precisa

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:24

Catalunya tindrà el primer accelerador de protons públic d'Espanya per al tractament del càncer, una innovadora tecnologia coneguda com protonterapia que ara com ara està dirigida majoritàriament a pacients pediàtrics i que elimina els tumors sòlids de forma més precisa i amb molts menys efectes secundaris.La Conselleria de Salut ha signat un protocol de col·laboració amb els hospitals Vall d'Hebron, Clínic, Sant Pau, Sant Joan de Déu i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) per dotar al sistema sanitari català d'aquesta tecnologia capdavantera, a la qual també tindrien accés pacients de tota Espanya.L'equipament, que es postularà per a rebre fons europeus, està xifrat en uns 45 milions d'euros, estarà llest en quatre anys i la ubicació més probable per a construir-lo, a l'espera de confirmar que el terreny tingui els requisits adequats per a albergar l'accelerador de partícules, és el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, segons ha explicat el director del CatSalut, Adrià Comella.«Aquest és un projecte en clau de sistema i en clau nacional que es materialitzarà gràcies a l'aliança entre els hospitals que tenen major experiència en oncologia i radioteràpia. Poder disposar d'un accelerador de protons públic dins del nostre territori suposa fer que la nostra xarxa sanitària continuï sent una de les més competitives a escala europea», ha remarcat Comella.La protonterapia és un tipus de radioteràpia en la qual s'utilitza una feix de protons per irradiar el teixit afectat per un tumor, aconseguint una precisió molt més gran que la radioteràpia tradicional que permet reduir el mal als teixits sans pròxims, la toxicitat i agressivitat del tractament, així com els efectes adversos a llarg termini.Actualment, la teràpia amb protons està indicada principalment per a tumors en l'àmbit del cap i el coll i els cerebrals, i especialment en nens.«És una tecnologia ara com ara incipient, però cada any tenim a 200 pacients que podrien ser tributaris d'aquesta teràpia, bàsicament nens. Al no tenir aquest equipament hem d'enviar-los a França, Itàlia o Suïssa», ha explicat Comella, que ha detallat que el cost mitjà d'aquest trasllat i tractament a l'estranger és d'uns 40.000 euros per cas.«Es tracta d'una oportunitat per als pacients i les seves famílies, ja que podran disposar del tractament sense necessitat d'haver-se de que desplaçar del seu àmbit familiar», ha remarcat.Així mateix, Comella ha destacat que el departament no vol «perdre el tren» de la innovació i de la tecnologia i ha emfatitzat que aquest tractament, que va augmentant les seves indicacions per a diferents tipus de tumors, també és un atractiu per als professionals, «que anhelen poder treballar amb tecnologies capdavanteres per a resoldre els problemes dels seus usuaris».Segons el director del CatSalut, el centre de protonterapia ja podria acollir a 200 pacients el primer any i a més de 250 quan estigui en ple rendiment.«Disposar d'aquesta tecnologia permetrà avaluar mitjançant estudis clínics el seu impacte en el tractament d'altres tipus de tumors», ha subratllat el director del Pla d'Oncologia de Catalunya i coordinador científic de l'Estratègia Nacional del Càncer del Sistema Nacional de Salut, Josep Maria Borràs.Els directors dels cinc hospitals implicats han emfatitzat la importància d'apostar per aquesta tecnologia, remarcant que permetrà millorar el tractament dels pacients oncològics.«Aquest projecte és una molt bona notícia que farà que Catalunya es converteixi en una àrea de referència en oncologia infantil en el sud d'Europa», ha assegurat el director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castell.