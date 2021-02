Baixen a 1.471 els grups escolars confinats, 17 menys que ahir

Actualitzada 12/02/2021 a les 09:40

Els grups escolars confinats per covid-19 són 1.471, 17 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen el 2,04% del total. Hi ha 35.714 persones confinades, 267 menys que en el darrer balanç: 34.042 alumnes (-233), 1.613 docents i personal d'administració i serveis (-27) i 59 de personal extern (-7). Els positius acumulats són 51.736, 336 més que en el balanç anterior. Es registren 3.244 positius als centres educatius els darrers deu dies. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha cinc, els mateixos que fa 24 hores, i representen el 0,10% del total. Hi ha 873 centres amb algun grup confinat, el 17,10% del total.