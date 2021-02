Trilla insisteix que positius i contactes de covid «no haurien de desplaçar-se a votar»

El cap d'Epidemiologia del Clínic diu que la limitació a 55 anys de la vacuna d'Oxford serà «transitòria»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha insistit que positius i contactes de covid-19 «no haurien de desplaçar-se a votar» diumenge. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha lamentat però que «tindran molt difícil» poder-ho fer si no és presencial perquè «ha estat impossible» establir altres mecanismes.D'altra banda, ha valorat que la limitació a 55 anys de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca serà «transitòria». Ha dit que aquesta interpretació és «correcta però molt estricta» i ha confiat que en les properes setmanes hi hagi més dades que permetin ampliar el col·lectiu que la pot rebre. A més, ha lamentat que el ritme de vacunació no és bo per la manca de dosis i ha confiat que vagi millorant.