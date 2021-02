Presó per a un multireincident acusat d'un robatori violent a Sant Andreu de la Barca

Uns dies més tard, el 28 de gener, els investigadors van tenir coneixement d'un robatori amb violència i intimidació, a la via pública al municipi, on un dels dos autors va fer caure a terra la víctima, amb un grau de discapacitat del 68%, mentre circulava en bicicleta. El van amenaçar amb un cúter alhora que li regiraven les butxaques, li van propinar un cop de peu al pit i li van sostreure la cartera.Posteriorment, el 3 de febrer, la Policia Local de Sant Andreu de la Barca va detenir un dels joves investigats com a presumpte autor de sis robatoris amb força a l'interior de vehicle al municipi.Els agents van aconseguir acreditar que un dels joves que havia participat en els robatoris es tractava del mateix arrestat, motiu pel qual també va quedar detingut.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.