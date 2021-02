El món cultural rebutja l'empresonament de Pablo Hasél i demana l'anul·lació de les causes contra artistes

Els signants del manifest han constatat que Hasél serà el primer artista empresonat «efectivament a l'estat espanyol des dels inicis de la transició democràtica» però que el llistat de processaments, imputacions i condemnes els últims anys el converteix «en un dels estats amb més artistes represaliats de tot el món». «Avui és Pablo Hasél, demà serà qualsevol altre creador o intèrpret de qualsevol altra disciplina», han rebat.Segons recull el document de l'Acadèmia Catalana de la Música, ni entenen ni poden permetre que algú pugui ser condemnat i empresonat per expressar idees, sigui mitjançant les xarxes socials o a través de qualsevol disciplina artística. «Considerem aquesta condemna, així com les de la resta de companys i companyes que es troben en una situació semblant, un atac directe a un dret fonamental com és el de la llibertat d'expressió personal i artística», precisen.El president de l'Acadèmia, Gerard Quintana, ha criticat els atacs a la llibertat d'expressió i ha considerat que són un «advertiment a la resta de treballadors del món de la cultura, als creadors i a la ciutadania en general». «Només des de la feblesa es poden entendre aquestes vulneracions de drets fonamentals», ha reblat Quintana.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que també ha participat en l'acte, ha assegurat que l'entrada a presó del cantant «colpeix i interpel·la» i ha assegurat que s'han intercanviat missatges amb Hasél. Manllevant unes frases de Nadya Tolokno, membre de les Pussy Riot, Cuixart ha assegurat que «la presó no és el pitjor lloc del món per algú que s'atreveix a pensar per si mateix». «Hem de fer-nos nostres aquestes paraules. Hem de convertir l'horror i el despropòsit de la presó en esperança mitjançant el pensament, la creativitat i l'esperança per revertir aquesta situació surrealista i colpidora», ha assegurat el líder d'Òmnium abans de tornar a Lledoners. Per tot això, ha garantit que continuarà deixant-t'hi «la pell» i ha garantit que tornaran a lluitar per exercir tots els drets fonamentals. «Ni jutges, ni tribunals, ni la presó ens faran callar mai», ha conclòs.