JxCat i Cs demanen a Illa que es posi mascareta al debat de La Sexta i ERC i PPC el critiquen per no fer-se les proves

Borràs ha començat la intervenció al debat criticant que Illa no s'hagi sotmès al testeig i ha advertit que no fer-ho és «una irresponsabilitat». «Posi's la mascareta, li he portat una», ha apuntat la candidata de JxCat, que li ha demanat que abandoni el plató i que, ja que no ho farà, faci aquest gest per «respecte» a la resta d'assistents.També Carrizosa ha demanat a Illa que es posi la mascareta, ja que no s'ha fet les proves, i que expliqui «per què en un plató ple de gent ha d'haver-hi una persona que es nega a sotmetre's a les proves». «Que Illa especifiqui si té por a ser positiu o si és perquè ja s'ha vacunat», ha insistit.Per la seva banda, el candidat del PPC, Alejandro Fernández, l'ha acusat de «falta d'exemplaritat i de companyarisme» per no fer-se les proves anti-covid. «No ens havia dit que s'havia negat a fer el test», li ha retret Fernández, que l'ha desafiat a fer la prova «aquí, avui». «L'exemplaritat passa per no tenir privilegis», ha replicat Illa.Finalment, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, l'ha dit que Illa no diu la veritat i ha afirmat que li recorda a l'expresident dels Estats Units Donald Trump «que a l'inici mai deia si s'havia fet la prova o no, i no volia dir-ho».