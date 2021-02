Illa tampoc es farà les proves anti-covid per al debat de La Sexta aquesta nit

Illa demana als joves que omplin les urnes de «paperetes pel canvi»

Segons expliquen fonts de la formació a l'ACN, La Sexta els ha ofert poder-se fer la prova si no tenen cap PCR o test d'antígens recents, com seria el cas del candidat socialista. Així, la resta de caps de llista aportaran una prova, que pot ser la que es van fer per al debat de TV3. Però Illa manté la seva posició i no se la farà.«Les sobreactuacions no m'agraden», ha etzibat el candidat, que ha insistit que opta per «seguir els protocols del ministeri que diuen que les proves es fan amb símptomes o quan has estat contacte estret d'un positiu. «No faré jo el que demano als espanyols que no facin», ha ratificat Illa, que ha dit que quan ha estat contacte d'un contagiat sí que s'ha sotmès al testeig.Illa ha demanat als joves que el pròxim diumenge omplin les urnes de «paperetes pel canvi per fer avançar Catalunya»: «Hem de passar pàgina per començar un temps nou a la política catalana». «Sí a la sanitat pública, sí al treball i als habitatges per a la gent jove», ha resumit.El candidat ha intervingut en un acte breu, de només cinc minuts, amb les joventuts del partit davant del Palau de la Generalitat, on han desplegat una gran pancarta amb el lema «S'ha acabat, passem pàgina». Després d'algunes entrevistes matinals, aquest és l'únic acte on Illa participarà durant el dia, ja que es reserva la resta de la jornada per a preparar el debat electoral de La Sexta aquest dijous a la nit.