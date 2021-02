Illa: «Jo no m'he vacunat i això ho sap tota Espanya»

Recorda que el test pel debat a TV3 era una «recomanació» i que ell ho va considerar una «sobreactuació»

Actualitzada 11/02/2021 a les 10:11

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, l'exministre Salvador Illa, ha rebutjat les acusacions dels qui suggereixen que va refusar fer-se un test abans de participar en el debat de TV3 perquè està vacunat contra la covid-19: «Jo no m'he vacunat i això ho sap tota Espanya», ha dit.En una entrevista en Cope, el presidenciable dels socialistes per a les eleccions catalanes del 14 de febrer ha explicat que ja havia estat aquest mateix matí, dimarts passat, en la televisió catalana sense que ningú li demanés un test PCR o d'antígens i que, quan va arribar a la tarda i li ho van plantejar, va decidir no fer-li-ho perquè ni tenia símptomes ni havia estat en contacte amb un positiu.«Els protocols acordats i que jo he estat defensant per a tots els espanyols diuen que la prova PCR es fa quan tens símptomes o has estat contacte estret d'un positiu, i no era el meu cas (...) i no vull cap privilegi per a mi com a polític», ha subratllat.En una altra entrevista en la Cadena SER, Illa ha afirmat que és «fals» que s'hagués pactat amb els altres candidats fer-se un test previ al debat i ha defensat que ningú li va dir que fos «obligatori», sinó que se li va proposar a manera de «recomanació» i ell ho va considerar una «sobreactuació».En Cope, el candidat dels socialistes ha lamentat que la resta de formacions hagin aprofitat per a generar més «'bronca'» amb aquesta qüestió; «fins i tot he vist gent que diu que em vol portar a la Fiscalia", ha apuntat referint-se a la informació que publica La Razón, que afirma que el PP demanarà al ministeri fiscal que investigui si Illa s'ha vacunat abans d'hora.«Tothom sap que no m'he vacunat. Quan ho faci es farà públic i ho faré en el meu centre de salut. Espero que, llavors, tots els que estan dient això tinguin la grandesa de, com a mínim, disculpar-se», ha afegit en una altra entrevista en Antena 3.