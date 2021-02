Haver nascut amb baix pes triplica el risc de tenir una covid greu

La majoria de pacients menors de setanta anys no tenen formes molt greus de la covid-19, però un petit percentatge pateixen complicacions severes i se'n desconeixen els motius. Un grup d'investigadors del Clínic-IDIBAPS va posar en marxa una recerca per avançar en el coneixement davant d'aquestes incògnites. El treball ha estat impulsat per la Fundació La Caixa.«Gràcies a la nostra recerca prèvia sabem que haver nascut amb baix pes predisposa a tenir certes malalties en la vida adulta, com infart de miocardi, diabetis o hipertensió», explica la doctora Crispi, metge especialista sènior del Servei de Medicina Maternofetal del Clínic-BCNatal i investigadora del grup Medicina fetal i perinatal de l'IDIBAPS. L'objectiu de l'estudi va ser avaluar si el fet d'haver nascut amb baix pes també és un factor de risc per desenvolupar una covid-19 greu.En el marc de la recerca, es van reclutar 397 pacients d'entre 18 i 70 anys amb covid-19 atesos a l'Hospital Clínic i se'ls va preguntar el pes al naixement. El 15% dels pacients van requerir ingrés a l'UCI. Els investigadors van identificar com a factors de risc independents d'ingrés a l'UCI les següents variables: edat, sexe masculí, hipertensió prèvia i baix pes al naixement. Pel que fa a la darrera variable, van veure que néixer amb baix pes fa tenir fins a tres vegades més risc d'acabar a l'UCI per una covid-19 greu.Donada la rellevància de la troballa, els investigadors van intentar validar-la en una altra cohort. Per això, van fer una enquesta online anònima d'on es van obtenir dades de 1.822 adults (18-70 anys) que reportaven covid-19 amb prova PCR positiva, el 2,5% dels quals van ingressar a l'UCI. Els autors de l'estudi van aplicar el mateix model i van poder-lo validar. D'aquesta manera van confirmar el valor predictiu independent del baix pes al naixement per a necessitat d'ingrés a l'UCI.