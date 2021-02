Fecasarm impunga davant del TSJC les restriccions a la restauració

Fecasarm indica en el seu recurs que el servei per franges estava justificat «tan sols durant les festes nadalenques, a fi i efecte d'evitar les llargues sobretaules pròpies d'aquelles dates». Segons Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de l'organització, «la fixació dels horaris -encara que siguin d'una hora més per servei-, és del tot arbitrària». Per aquest motiu, la patronal vol tornar al règim d'horari continuat vigent entre el 23 de novembre i el 21 de desembre de 2020.Per argumentar la urgència de la mesura cautelar sol·licitada, Fecasarm argumenta que «el proper cap de setmana és Carnestoltes» i adverteix que «en cas que no hi hagi oferta legal es produiran molts sopars multitudinaris sense control que revertiran en un augment de contagis».En el document presentat, l'entitat argumenta que el TSJC ja ha reconegut que el virus no es transmet més en unes hores que en d'altres en dues interlocutòries prèvies de juliol i setembre del 2020. A banda de la interlocutòria del tribunal basc, els serveis jurídics de l'organització han aportat un estudi elaborat per una consultora que «acredita que les restriccions imposades a l'hostaleria per part de la Generalitat han sigut totalment ineficaces» així com els darrers informes del Ministeri de Sanitat que indiquen que només el 3% dels contagis s'han notificat en l'àmbit de la restauració.La Fecasarm també ha denunciat en el seu recurs «el dany irreparable que estan patint milers d'empreses a Catalunya a causa de les restriccions desproporcionades i innecessàries que estan patint».