ERC supera el centenar d'assistents en alguns dels actes mentre altres partits els fan sense públic

El plató del carrer Pallars

«Junts som invencibles», l'himne de JxCat

Arrimadas fa tàndem amb Carrizosa

El rap dels comuns

Mas intervé telemàticament en alguns mítings del PDeCAT

La CUP munta un plató a Sabadell

Casado i Díaz Ayuso, a la campanya catalana del PP

Vox se salta els protocols anti-covid

ERC ha fet una campanya en què tots els actes s'han pogut seguir de forma telemàtica i presencial, i s'han celebrat tant a l'exterior com en teatres o poliesportius. Als actes amb més públic, un parell o tres, s'ha superat el centenar de persones però en la majoria d'esdeveniments els assistents han estat entre 30 i 50 persones. Pel que fa al seguiment en streaming, segons ERC, l'acte central va reunir més de 3.000 persones. Als esdeveniments en recintes tancats s'ha fet control d'aforament, de temperatura i s'ha repartit gel hidroalcohòlic. Els presos d'ERC per l'1-O, amb Oriol Junqueras al capdavant, han tingut un fort protagonisme en la campanya.Els republicans han destinat al 14-F un pressupost de 1,9 MEUR, un lleuger augment respecte a les anteriors eleccions al Parlament del 2017 quan es van gastar 1,6 MEUR. Segons ha explicat el partit, s'han estalviat diners en qüestions logístiques pel format que ha tingut la campanya però, per contra, s'han gastant més diners per oferir els mítings a través d'Internet.La música que ha sonat als actes de la candidatura de Pere Aragonès és la que protagonitza l'espot de campanya. Es tracta d'un tema de llibreria a base de batucada en homenatge a les festivitats dels municipis de Catalunya i seguint la idea d'estar «Al costat de la gent». «La batucada és un conjunt sincronitzat, l'expressió musical de fer colla», han exposat fonts d'ERC.El PSC ha convertit la seva seu del carrer Pallars, al barri del Poblenou de Barcelona, en l'epicentre de la campanya. Han transformat la sala Ernest Lluch en un plató de televisió, des d'on celebren la majoria d'actes polítics que emeten en directe per streaming, via Youtube. El candidat, Salvador Illa, s'ha rodejat de ministres i del president del govern espanyol en diverses ocasions. Concretament, Pedro Sánchez ha participat en set actes.Per adaptar-se a les restriccions per la pandèmia, els actes són en format reduït: cap ha sobrepassat les 20 persones, i els assistents són majoritàriament membres de la candidatura i del partit. Derivat d'això, els periodistes no han pogut accedir als actes -més enllà de prendre imatges puntualment- ni formular preguntes sovint. Com és habitual, l'himne socialista obre els mítings del partit. Per tancar els actes, on apel·len al «canvi» a Catalunya, sona la cançó Changes, de Butterfly Boucher i David Bowie.Els socialistes han pressupostat un màxim d'1.988.368 euros per la cursa electoral. Han engegat una campanya de microcrèdits que permetrà cobrir la despesa pressupostada, ja que militants i simpatitzants li han prestat més d'1,2 milions d'euros. La resta prové de la bestreta que correspon al partit, que puja als 450.000 euros, i als recursos financers propis. A les anteriors eleccions catalanes, el PSC va destinar 1.750.000 euros a la campanya.Els actes de JxCat són telemàtics, amb alguns mítings que han sumat més de 2.000 persones en directe a YouTube. En alguns actes del vespre sí que hi ha hagut públic però molt reduït -mai més d'una vintena de persones-, i en la majoria d'ocasions només hi assistien membres de les candidatures. Les connexions amb Waterloo han estat presents, així com les intervencions dels dirigents presos de Junts. La gran majoria d'actes han estat en espais tancats, tot i que es garantia la distància de seguretat i es prenia la temperatura abans d'entrar-hi. A més, JxCat ha ofert diversos actes al matí sobre el contingut del seu programa electoral però sense admetre preguntes de la premsa, situació que s'ha anat repetint malgrat les protestes dels i les periodistes.El pressupost de la campanya de JxCat és de 1.293.750 euros, una xifra inferior al 1,4 MEUR que van destinar en les darreres eleccions. El partit no ha demanat cap crèdit als bancs i es finança amb una campanya de crowfunding de donatius privats a la candidatura de Laura Borràs. D'aquest gairebé 1,3 milions, 350.000 corresponen a la tramesa electoral, i 250.000 als actes públics. Uns 425.000 són per a la publicitat exterior, els mitjans, la campanya digital i l'espot publicitari. Es destinen 150.000 al material de campanya, i uns 118.750 a altres despeses com ara el lloguer de locals a les demarcacions, assessoria jurídica, material dels interventors/es, el transport i el bus de campanya.JxCat utilitza, de nou, la cançó Junts som invencibles del grup Bipolar (Benvinguts, 2018), tal com ja va fer en eleccions del 2019. A banda, la candidatura també ha inclòs com a sintonia de fons per amenitzar l'inici dels mítings la cançó de Lluís Llach Laura (Campanades a morts, 1977), en al·lusions evidents a la candidata del partit, Laura Borràs.Cs ha apostat per una campanya sense mítings i basada sobre dues potes: un acte obert a la premsa cada matí i una trobada amb càrrecs del partit –molts d'institucions de fora de Catalunya– sobre temes concrets com la sanitat, l'economia i el turisme. Així, el candidat, Carlos Carrizosa, i la presidenta del partit, Inés Arrimadas, han ofert rodes de premsa o entrevistes cada matí i han reservat la tarda a actes temàtics per exposar, des d'un plató i per streaming, punts del seu programa. L'última candidata de Cs a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha participat gairebé cada dia de la campanya de Carrizosa.En cap dels actes hi ha presència de públic. I aquest tipus d'actes ha restat protagonisme a la música, que no ha tingut pràcticament presència. Ara bé, en un acte centrat en el sector musical, el partit va fer un cop d'efecte i va presentar la cançó La suerte de ser libres, de Vitamina C, un grup amateur del qual en formen part el portaveu de Cs al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, com a bateria i el vicepresident segon del Parlament, Joan García, al baix. Després que el partit invertís 2,1 milions d'euros a la campanya del 2017, que els va aconseguir la victòria, Cs no ha volgut revelar quant ha pressupostat aquest 2021 però fonts de la formació estimen que serà una xifra molt menor. Asseguren que no ho tenen calculat perquè es tracta d'una campanya telemàtica.Els comuns han decidit fer tots els seus actes sense públic per poder garantir les mesures de seguretat per la pandèmia. Han alternat les rodes de premsa amb només presència dels mitjans de comunicació, on s'han pogut fer preguntes als candidats, amb actes en format conversa o míting, però sempre amb el públic connectat per streaming. Per adaptar-se a la nova situació han habilitat un plató a la seva seu des d'on han fet la gran part dels actes. Tot i això, han seguit fent desplaçaments fora de Barcelona i han transportat el plató a auditoris i sales d'actes d'arreu de Catalunya. El líder d'Unides Podem ha participat en dos actes de la campanya dels comuns.La música ha tingut un paper protagonista a la campanya d'En Comú Podem. Els comuns van llençar un rap protagonitzat per la candidata, Jéssica Albiach, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va fer-se viral a xarxes, i també s'han fet seva la cançó La casa del ric, d'Anne Feeney, adaptada pel Cor Rebel de Barcelona. Aquestes dues cançons s'han pogut sentir a cada inici i final dels actes dels comuns.Per aquesta campanya han comptat amb menys pressupost que a les darreres eleccions del 2017, un total de 595.000. En Comú Podem ha destinat 348.000 euros a despeses ordinàries –el 2017 van ser 484.000 euros- i 247.000 euros a despeses d'enviament de propaganda electoral. Els últims comicis aquest import va ser molt superior, de 401.000 euros. Els comuns remarquen que per finançar la campanya no s'han endeutat amb cap entitat financera i han tret els recursos dels dos partits de la coalició i de la bestreta electoral.El PDeCAT té un pressupost total de 1.240.000 euros, 690.000 sense tenir en compte la tramesa electoral. I tots els mítings tenen una mateixa estructura. Generalment, comencen a dos quarts de vuit del vespre amb un vídeo de la cap de llista del partit a les eleccions, Àngels Chacón, on es repassen els seus atributs i la seva trajectòria professional. En concret, destaquen la «fermesa, el rigor i la responsabilitat» de la candidata, així com la seva experiència com a regidora de l'Ajuntament d'Igualada - la seva ciutat d'origen-, com a directora general d'Indústria i com a consellera d'Empresa i Coneixement.A l'escenari, hi ha generalment quatre o cinc candidats o membres del partit que acompanyen la cap de llista, així com una pantalla de plasma des d'on intervenen, en algunes ocasions, altres membres de la formació. De fet, l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha fet tots els seus discursos de manera telemàtica a través d'aquesta via i té previst un total de sis intervencions al llarg de la campanya. La majoria dels mítings s'han celebrat en espais coberts, excepte l'acte d'inici de campanya, al Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona, o els actes del Skate Àgora Park de Badalona i l'espai Plana de l'Om de Manresa. La posada en escena és sempre un fons blau amb un faristol blanc amb el lema del partit: «Si t'ho penses, PDeCAT».La majoria dels mítings han comptat amb 25 assistents aproximadament, col·locats respectant les distàncies de seguretat. L'esdeveniment amb més aforament ha estat el celebrat al Teatre Municipal de Lloret de Mar, amb quaranta persones. El president del partit, David Bonvehí, ha estat present en la majoria dels actes.El pressupost de la CUP per la campanya del 14-F ha ascendit a 550.000 euros, un augment del 28% respecte als comicis del 2017, quan van gastar-ne 430.000. Fonts dels anticapitalistes assenyalen però que el pressupost va ser aprovat molt abans de saber-se la data de les eleccions i, per tant, contemplava diferents formats dels actes en funció del context. Així doncs, preveuen que molt probablement no es gasti tot el previst ja que els actes es realitzen majoritàriament de forma 100% telemàtica. La llista liderada per Dolors Sabater ha habilitat un plató a Sabadell per fer mítings en línia. De fet, en els actes realitzats des del plató no hi ha públic assistent.L'acte central de campanya de la candidatura de la CUP i Guanyem va acollir una cinquantena de persones al recinte modernista de l'hospital de Sant Pau, es va celebrar a l'aire lliure i es van mantenir les distàncies de seguretat. L'esdeveniment va comptar amb un breu concert dels germans Júlia i Pau Serrasolsas, integrants de Ginestà i veus de l'espot de campanya de la CUP, que van interpretar la cançó Estimar-te com la terra.La música en directe ha estat present en altres actes, com el de l'escola Migdia de Girona, amb una actuació de Covertons. La versió de País petit va ser una de les cançons més aplaudides pels assistents, entre els quals es trobava l'autor de la mateixa, Lluís Llach.El PPC ha optat majoritàriament per actes a porta tancada i als que només hi han assistit persones del partit o membres de la candidatura d'Alejandro Fernández. L'aforament, a més, ha estat molt restringit, amb una trentena de places disponibles, de mitjana. I el líder del partit a nivell estatal, Pablo Casado, ha estat molt actiu en la campanya a Catalunya. Les restriccions també han impedit generar ambients d'eufòria i durant els actes del PPC la música s'ha limitat a la sintonia del partit, que només s'ha escoltat al principi i al final de cada acte, coincidint amb l'entrada i sortida dels ponents.Qui més ha acompanyat el candidat ha estat el president del PP, Pablo Casado, que ha participat en sis actes i preveu fer-ho encara en un setè, en el tancament de campanya de divendres. A més, ha fet actes en solitari amb els populars de les comarques gironines i de ponent. També ha visitat Catalunya en dues ocasions durant la campanya la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Tots els actes s'han organitzat majoritàriament en salons d'hotels i han estat en format míting, amb discursos tancats i sense preguntes. De fet, el candidat no ha ofert cap roda de premsa ni contacte informal amb els periodistes que segueixen la campanya, com és habitual, més enllà de les que han organitzat mitjans com l'ACN. Pel que fa al pressupost de la campanya, el PPC no n'ha facilitat cap dada.Els actes de Vox s'han anunciat sempre com a «Declaracions a la premsa» però, tot i que s'ha comptat amb un equip tècnic per poder enregistrar les intervencions presencialment, no s'ha deixat fer preguntes en cap dels actes. A més, no s'ha convocat només als mitjans de comunicació. A través de les xarxes socials, tant el partit com els seus líders, han anat anunciant puntualment l'hora i el lloc on feien els seus actes, tots ells al carrer, facilitant així la presència de grups de seguidors i detractors. És per això que, una de les imatges que s'ha repetit en tots els actes, ha estat la presència de cordons policials dels Mossos d'Esquadra, efectius d'antidisturbis i policies locals.Tot i la situació d'emergència sanitària, no hi ha hagut mai un espai delimitat ni tancat per als mitjans de comunicació, la qual cosa ha provocat que els simpatitzants del partit es col·loquessin colze a colze amb els periodistes sense respectar la distància de seguretat i en molts casos, fins i tot, cridant i cantant a cau d'orella. Les distàncies tampoc s'han respectat entre els mateixos seguidors del partit, que en cada acte s'han aglutinat a primera fila per captar la millor imatge amb el mòbil i, en acabar, al voltant dels oradors, per demanar-los fer-se una foto.Vox no ha facilitat el pressupost d'aquesta campanya ni tampoc ha comptat amb cap música de partit que sonés a l'inici o al final dels seus actes. La banda sonora l'han posat cada dia simpatitzants i detractors. Així, s'ha pogut sentir la Internacional, des dels altaveus d'un balcó de Vic, o els Segadors, tocada en directe des d'un balcó per un veí de Figueres amb un clarinet. Els seguidors del partit, per la seva banda, han entonat en gairebé cada acte «S'ha de votar Vox», mentre els manifestants anti-Vox els responien, també cantant, «Fora feixistes dels nostres barris» o «No, no, nazis no, nazis no».