La JEC avala la mobilitat dels suplents en una resposta a una petició de la Junta Provincial de Tarragona on aprofita per unificar els criteris i establir el sistema que s'ha de seguir. En cas que algun dels membres titulars de la mesa electoral no hi assisteixi han de ser substituïts en primer terme pels suplents o pels vocals.En cas que això no sigui possible, la Junta Electoral de Zona designarà lliurement a les persones que han de constituir la mesa electoral», i «fins i tot poden ordenar que en formin part algun dels electors que es trobi present al local».En tot cas a l'hora de designar electors «hauran de valorar les excuses que en aquest moment pugui presentar l'elector, i en particular es tindrà en compte l'edat i altres circumstàncies que suposin un risc per a la seva salut».En aquest punt, la JEC recorda que «entre les opcions» de què disposen les Juntes Electorals de Zona per cobrir les vacants «s'ha d'entendre com a inclosa la de designar a suplents d'altres meses electorals que s'hagin pogut constituir al mateix col·legi electoral o a un col·legi electoral pròxim».En tot cas recorda que per poder fer efectiva aquesta opció les Juntes Electorals de Zona «hauran de comunicar amb antelació als suplents de qualsevol mesa electoral que han de romandre al recinte del col·legi electoral fins que els sigui indicat».En canvi, la JEC deixa clar que «cal considerar exclosa la possibilitat de sol·licitar voluntaris per completar les absències que es puguin produir».