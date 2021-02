El PP demanarà a la Fiscalia que investigui si Salvador Illa s'ha vacunat

La petició la provoca la negativa de l'exministre de Sanitat a fer-se una prova PCR abans del debat a TV3

Actualitzada 11/02/2021 a les 10:15

El PP demanarà aquest dijous que la Fiscalia investigui si l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, s'ha posat la vacuna contra el coronavirus, després de negar-se a fer-se una prova PCR per a participar en el debat electoral de TV3.Els populars portaran les seves sospites a la Fiscalia, segons ha avançat La Razón i han confirmat a Efe fonts d'aquest partit, després que el seu candidat a Catalunya, Alejandro Fernández, titllés aquest dimecres a Illa de «irresponsable».El PP recorda que els socialistes també han acudit a la Fiscalia per a denunciar al Govern de Múrcia, on fins a 400 persones s'haurien vacunat saltant-se el protocol de Sanitat.Aquest dimecres, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va llançar en un tuit les seves sospites: «Senyor Illa, ahir en el debat de TV3 no va voler fer-se un test de covid-19. Es deu al fet que vostè s'ha vacunat irregularment i vol ocultar-ho?».També la sotssecretària de Política Social del PP i exministra de Sanitat, Ana Pastor, va sembrar els seus dubtes en Twitter amb el següent missatge: «Quin serà el veritable motiu pel qual el Sr. Illa no es va fer la prova de detecció del covid?, té alguna cosa a ocultar?».