Detingut a Girona per maltractar un gos i amenaçar amb un ganivet un home que li ha recriminat

Segon cas de maltractament animal a la ciutat de Girona aquesta setmana. Aquest dijous, un ciutadà a alertat la Policia Municipal perquè un home havia clavat una puntada de peu al cap a un gos, fins a deixar-lo inconscient.Un home que presenciat l'agressió, li ha recriminat. Ha estat aleshores quan l'home l'ha amenaçat amb un ganivet mentre fugia pel Barri Vell.Els testimonis han pogut facilitar una descripció de l'agressor i la Policia Municipal ha organitzat un dispositiu de recerca que ha donat fruits poca estona després. La patrulla de proximitat del Barri Vell l'ha localitzat i detingut.L'arrestat té 27 anys i li atribueixen un delicte de maltractament animal i un delicte d'amenaces greus amb arma blanca. A través del compte de Twitter, la Policia Municipal ha agraït la col·laboració ciutadana.Ahir dimecres, i també a través de les xarxes socials, la Policia Municipal va demanar ajuda per localitzar un individu que va maltractar un gos en ple Barri Vell. Els fets van tenir lloc el dilluns a la nit al carrer Ballesteries, a la intersecció coneguda com 'Els Quatre Cantons'. A les imatges, gravades per una veïna i difoses per xarxes socials, es veia com l'home cridava el seu gos perquè s'acostés. «Ice, vine aquí», li deia. Quan l'animal s'hi va apropar, però, l'individu el va subjectar i li va donar fins a tres cops amb un corretja, mentre el gos –de raça nòrdica- intentava fugir i xisclava de dolor.Arran de les indagacions, la Policia Municipal va aconseguir rescatar el gos i identificar i denunciar el seu propietari, que l'havia maltractat. El denunciat és un jove de 22 anys i veí del Barri Vell. El denuncien tant per la via administrativa com penal.Els agents que van rescatar l'Ice el van portar a la Protectora d'Animals del Gironès. «La protectora se n'ha fet càrrec i es troba en bones condicions i ben cuidat», exposava la Policia Municipal.Al perfil de Twitter, la Policia Municipal recorda que «el maltractament animal és un delicte greu».