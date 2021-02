Una app detecta prop de 80.000 persones que requerien ajuda psicològica urgent per la pandèmia

Ara Salut ha renovat l'aplicació i dona suport emocional també a infants, adolescents i professionals sanitaris. La nova versió també incorpora millores en l'experiència de l'usuari ja que està personalitzada per a cada col·lectiu que l'estigui utilitzant. «Després dels primers mesos, hem identificat noves necessitats i millores que ajudaran a millorar el servei a alguns col·lectius: infants, adolescents i personal sanitari. Aquests estan més adaptats a les necessitats actuals i extremes que estem vivint», assegura Rosa Romà, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.El Servei Català de la Salut va presentar el passat mes d'abril l'aplicació GestioEmocional.cat com una nova eina a través de la qual es dona suport emocional i psicològic a tota la ciutadania, davant la situació excepcional a causa de la covid-19. La por, l'angoixa, la preocupació o la tristor són emocions normals davant la situació d'alerta sanitària que s'està vivint i, poden tenir un impacte en la nostra salut mental.És important saber en quin grau afecta a cada persona i poder disposar d'una atenció adequada en cadascun dels casos. L'aplicació identifica quatre estats emocionals i segons el nivell se suggereix un seguit de recursos i consells o bé ajut professional. Els recursos que s'ofereixen contemplen des d'exercicis d'autogestió de les emocions, com la relaxació, de respiració, mindfulness, eines per poder dormir, per calmar els sentits o pel control del pensament, així com consells o informació d'hàbits saludables.Quan s'usa l'eina, es pot accedir a un dels següents serveis: avaluació de l'estat emocional, eines per a la millora dels símptomes o recursos. L'avaluació dels infants l'hauran de fer el pare/mare o tutor legal. En canvi, quan es tracta d'adolescents, entre 16 i 17 anys, el podran fer ells de manera individualitzada.El test d'avaluació està adaptat a les diferents edats. Segons les respostes que s'han donat en el test, l'aplicació identifica si podrien necessitar suport psicològic d'un professional. En aquest cas, es té l'opció d'omplir un breu formulari i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi posarà en contacte telefònic. Els professionals oferiran suport professional de manera especialitzada per a cada col·lectiu: adolescents, infants i sanitaris.