Sàmper ha agraït a Vergés la seva col·laboració per prioritzar personal d'emergències i seguretat en la vacunació. A més dels Mossos, també es vacunen des d'aquest dimecres policies locals, Bombers i personal de Protecció Civil.La consellera de Salut ha destacat que l'estratègia de vacunació es va desenvolupant conforme arriben vacunes. «Comencem i anem desplegant, i això no pararà», ha dit Vergés, que ha assegurat que ningú no ha de patir per no vacunar-se el primer dia.