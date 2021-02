Pablo Hasél fa una de les darreres intervencions en públic abans del seu possible empresonament

La darrera actuació

Les jornades antirepressives, organitzades per la Plataforma de Suport a Pablo Hasél s'han dut a terme durant tot el dia a la plaça Víctor Siurana, al davant del Rectorat de la UdL i han comptat amb la participació d'altres represaliats com Tamara Carrasco, Adrián Sas o Paco Cela. Més d'un centenar de persones ha seguit la taula rodona on ha participat el raper per explicar el seu cas.Hasél ha assegurat que està «mentalitzat» perquè en dos dies el vingui a buscar la policia per «segrestar-lo» i dur-lo a la presó. S'ha mostrat convençut que això acabarà passant, potser al final dilluns, perquè diumenge hi ha eleccions, i només ho veu inevitable en cas que «per la força» se'ls aturi. En qualsevol cas, ha assenyalat que ell no posarà resistència «perquè no tinc forces per oposar-me a un exèrcit de policies».Una vegada ha finalitzat la taula rodona on ha participat, Hasél ha fet el que podria ser la seva darrera actuació en públic abans d'entrar a la presó. El raper ha cantat alguns dels temes denúncia i reivindicatius que l'han portat a la situació en que es troba. Un d'ells, el que porta per títol 'Menti Ros' que parla de l'exalcalde socialista de Lleida Àngel Ros i on diu que li caldria «un tret al cap». Ho ha fet davant un públic que ha corejat en diverses ocasions crits per demanar la seva llibertat.