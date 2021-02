Més de la meitat de les empreses que van aprovar un ERTO ja han recuperat tots els seus treballadors

Per sectors, destaca l'elevat grau d'afectació a l'hostaleria, que arriba al 95,4% dels establiments. A diferència de la resta d'activitats, l'hostaleria és l'única que no aconsegueix millorar les perspectives respecte al segon trimestre, coincidint amb l'estat d'alarma. Al comerç, gairebé un 70% dels establiments reconeixen que la pandèmia els segueix afectant –durant el segon trimestre el percentatge era superior al 80%-, mentre que a la indústria el grau d'afectació és del 59%, menys de vint punts per sota els nivells del segon trimestre.Tot i que el grau d'afectació de la pandèmia ha anat disminuint progressivament en gairebé tots els sectors, la caiguda de la facturació s'ha mantingut. Durant el quart trimestre de 2020, el nivell de vendes de les empreses catalanes va ser un 35% inferior en comparació al mateix període de l'exercici anterior. En el cas de l'hostaleria, la caiguda mitjana dels ingressos va ser del 67,5%, seguida de la resta de serveis (-34,9%), la construcció (-32,5%), el comerç (-29,1%) i la indústria (-25,8%).Entre els establiments de Catalunya que han vist caure la seva facturació –al voltant d'un 80%-, gairebé la meitat no preveu recuperar els ingressos abans d'un any. En paral·lel, el percentatge d'establiments que veuen difícil recuperar els seus nivells habituals de facturació o ho veuen impossible és de l'11,2%.