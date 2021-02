Més de 600.000 espectadors van seguir el debat de candidats al 14-F de TV3

Actualitzada 10/02/2021 a les 09:47

El debat de candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer organitzat per la CCMA i emès per TV3 i el canal 324 aquest dimarts a la nit va reunir 601.000 espectadors, amb un 26% de quota de pantalla. El 'minut d'or' del debat va arribar a les 22:38 h , quan es van congregar 830.000 persones davant la pantalla.En conjunt, la programació especial 'E21' del canal públic per ahir a la nit va obtenir una audiència acumulada d'1.890.000 catalans, sumant al debat el programa previ (418.000 espectadors i un 17,9% de quota) i l'anàlisi posterior, al voltant de la mitja nit (113.000 espectadors i un 19,1% de quota), segons informa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).