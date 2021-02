La relació Catalunya-Espanya reflota els blocs independentista i constitucionalista

Bloc sobiranista

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha assegurat que va entrar en política per «demostrar que hi ha una altra Catalunya», mentre que Ignacio Garriga (Vox) ha garantit que «qui es salti la llei ho pagarà».Malgrat la unitat en la defensa del referèndum i l'amnistia, els partits sobiranistes han mostrat discrepàncies en com avançar cap a aquesta direcció i en com hauria de ser la relació entre Catalunya i Espanya. La candidata de JxCat, Laura Borràs, ha dit que Catalunya «no mereix que s'utilitzi les institucions per posar companys a la presó» i ha criticat el «fals progressisme» dels comuns per compartir govern amb Fernando Grande-Marlaska i no derogar la llei mordassa. Borràs ha carregat contra la taula de diàleg i ha dit que «no hi ha hagut ni taula, ni diàleg» sinó només «una fotografia».Aquest plantejament ha xocat amb el de la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha dit que la seva recepta és «diàleg, diàleg i diàleg». «La posició de JxCat és la del no a tot per estètica, i això no serveix per a res», ha carregat. Albiach ha demanat deixar de banda «les jugades mestres» i ha apostat per una república plurinacional. També ha remarcat que cal fer una reforma del sistema de finançament «obsolet»Per la seva banda, ERC ha defensat la «via àmplia» per «construir junts» la propera legislatura i ha assegurat que «l'únic retrobament» ha de ser «el dels presos amb les seves famílies». El seu candidat i fins ara vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha dit que després d'aquests moments de «dificultat» per la pandèmia i la posterior crisi cal «aplegar-se». El candidat republicà ha reclamat una solució democràtica al conflicte i ha garantit que si és president ho serà «de tots els catalans».En vista de totes les discrepàncies, la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha demanat que després de les eleccions es celebri una reunió de les forces independentistes per mirar de pactar un full de ruta. «Sobretot necessitem unitat estratègica perquè si no no ens en sortirem», ha advertit, després de dir que «els independentistes s'han d'aclarir» i de demanar «un full de ruta clar però real».Al bloc dels constitucionalistes Illa ha demanat «passar pàgina» del conflicte. En aquest punt Aragonès ha advertit que no es pot passar pàgina al fet que «el país s'autodeterminés l'1-O» i de les grans mobilitzacions. «El que vostès volen és amnèsia, tornar a una Catalunya superada». També Borràs ha carregat contra Illa per la seva afirmació, i li ha dit que «el que realment volen és rendir-se». «I al nostre diccionari no existeix la paraula rendició», ha remarcat.En relació al diàleg, el socialista ha defensat que es pugui parlar de tot «sempre dins la llei». El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha dit que «el problema no és parlar del dret a l'autodeterminació» sinó que «el separatisme voti». Fernández ha denunciat que es parli de «presos polítics» o d'amnistia perquè significaria que «Espanya és una dictadura». Per als populars l'única manera de resoldre el conflicte és «amb l'esperit de la transició per arribar a la concòrdia dins la llei. No amb taules de diàleg, amb autodeterminació, parlant de presos polítics i d'amnistia, això no cap a l'ordenament i enverina la convivència», ha insistit.Per la seva banda, Carlos Carrizosa s'ha queixat que els independentistes «no considerin 'poble' els que no són independentistes» i ha dit que ell va decidir fer el pas a la política per «demostrar que l'altra Catalunya té drets». El líder de la formació liberal ha assegurat que el constitucionalisme està «a un escó de superar el separatisme» i ha demanat aprofitar que els independentistes «estan desunits i sense projecte».El líder de la formació ultradretana Vox, Ignacio Garriga, s'ha erigit com a garant de «la llei i l'ordre» a Catalunya i ha garantit que «qui es salti la llei ho pagarà». «Volem les institucions que estan segrestades per la màfia separatista», ha insistit, i ha advertit que «Vox irromprà amb força per fiscalitzar tots els moviments».Per la seva banda, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha denunciat que el Tribunal Constitucional «hagi tombat 40 lleis socials». La cupaire ha demanat als partits que aclareixin si estan «disposats» a defensar «consensos de país» i «plantar cara al tribunal encara que porti problemes». A més, ha exigit a Albiach i Illa que diguin «si tenen alguna solució perquè es deixi de qüestionar la sobirania del Parlament».Laura Borràs i Àngels Chacón han protagonitzat una de les enganxades del debat. Borràs ha dit que JxCat defensa la igualtat i ha apuntat que «mai abans hi havia hagut una dona com a candidata ferma a presidir el Govern». Just després de la seva intervenció, Chacón li ha etzibat que Borràs és una candidata «tutelada», en referència al lideratge de Carles Puigdemont. «Com a dona em sorprèn que menystingui la resta de candidates, perquè vostè està tutelada i els altres no ho hem de ser», ha dit.