La Fecasarm celebra la reobertura de l'hostaleria al País Basc i estudia impugnar les resolucions de la Generalitat

Paral·lelament, la Fecasarm també aportarà una altra prova pericial amb l'objectiu de demostrar que des del juliol del 2020 existeixen fórmules tecnològiques que fan «innecessari» reduir horaris i tancar activitats per evitar contagis. En aquest sentit, considera que els espais legals amb mesures de seguretat són «segurs», en la línia de l'assaig clínic de fa unes setmanes a la Sala Apolo de Barcelona.Fecasarm, però, admet que hi ha dues diferències de criteri entre els alts tribunals català i basc tot i que no les veu «insalvables». Per una banda, el TSJPV considera que el tancament dels locals d'hostaleria està generant un dany irreparable «in natura» perquè si un negoci tanca definitivament la reparació del dany és impossible, tot i que se'l recompensi posteriorment. El TSJC, en canvi, estableix que la Generalitat haurà d'indemnitzar el sector. Per altra banda, l'alt tribunal basc dona per bo que el 80% dels contagis es produeixen en trobades de familiars i amics, en la línia de la prova que aportarà Fecasarm en base a l'estudi de la consultora Linkers elaborat amb dades del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut.Davant d'aquest nou escenari, la Fecasarm ha emplaçat la Generalitat ha optat per mesures «menys restrictives i més eficaces» i que permeti la reobertura de la restauració per sopar i endarrereixi el toc de queda fins a les onze de la nit. També proposa, entre d'altres, la instal·lació d'aparells que desinfecten de covid l'aire i les superfícies en espais tancats, portar registre d'assistents i ventilació forçada, al marge d'obligar als comensals a portar la mascareta mentre no estiguin menjant o bevent. «Els horaris vigents són desproporcionats, innecessaris, arbitraris i fins i tot contraproduents», conclou Fecasarm en un comunicat.