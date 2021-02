L'1,9 % dels catalans ja han rebut les dues dosis de vacuna anti-covid

Actualitzada 10/02/2021 a les 11:50

Un total de 144.554 residents en geriàtrics i professionals de la salut de Catalunya ja han rebut les dues dosis de les vacunes anti-covid, la qual cosa suposa gairebé el 1,9% de la població catalana, segons dades del Departament de Salut.La Conselleria de Salut, que ahir va començar a inocular les 31.800 dosis de la nova vacuna d'AstraZeneca, ha accelerat avui l'administració de les dosis després de rebre també aquesta setmana 64.530 noves de Pfizer i 15.700 de Moderna.Ahir a la tarda es va començar a vacunar amb la dosi d'AstraZeneca a farmacèutics, podòlegs, fisioterapeutes i altres professionals sanitaris i avui s'administraran també a policies i bombers, tots personal considerat essencial, però només als menors de 55 anys, ja que aquesta vacuna no està provada encara en col·lectius de majors d'aquesta edat.Altres 202.527 catalans, un 2,63% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els pròxims dies i setmanes.Segons Salut, ahir es van administrar 4.799 noves primeres dosis, mentre que es van posar 17.507 segones dosis.Catalunya ha administrat fins ahir un total de 347.081 dosis de vacunes, des que va començar el procés de vacunació el passat 27 de desembre.La població que ja ha estat vacunada pertany als col·lectius de professionals sanitaris, residents i treballadors de geriàtrics, de presons i de centres de justícia juvenil, i el pròxim grup serà el de professionals essencials -policies, bombers, protecció civil, sanitaris externs a centres sanitaris- i les persones majors de 80 anys que no viuen en residències.El govern català té previst administrar fins a finals de març un total de 738.000 dosi, i amb elles vacunar a tots els residents i treballadors de geriàtrics i a tot el personal sanitari que treballa tant en la sanitat pública com en la privada.