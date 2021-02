Els propietaris dels locals comercials estan obligats per llei a rebaixar el preu del lloguer

«No hi ha cap dubte sobre la llei vigent. Els tripijocs legals són inadmissibles», ha subratllat la consellera de Justícia, que ha afegit que «hi ha massa en joc». «Per fer negocis a Catalunya, s'han de respectar el legislatiu de Catalunya. Aquí, hem decidit que el pes de la crisi s'ha de repartir», ha continuat. En la llei catalana, s'estableix un mes perquè les dues parts arribin a un acord voluntari i si no és així és quan s'aplica un 50% de la rebaixa de l'import del lloguer o de la part corresponent de la limitació horària o d'aforament.Capella ha assenyalat que el decret llei català es vàlid per a tots els titulars dels locals i propietaris dels negocis i que busca «repartir els costos proporcionalment perquè tots recaiguin en la mateixa part» i protegir l'activitat econòmica. «Hem d'evitar el tancament d'empreses, sigui com sigui. Si tanquen ja no es podran recuperar i si això passa la recuperació econòmica és encara més difícil», ha sentenciat.Per tot plegat, la consellera ha advertit als propietaris que es neguen a rebaixar el preu del lloguer que l'incompliment de la llei catalana es pot traduir amb el retorn de l'import cobrat indegudament més una indemnització per danys i perjudicis.Per la seva banda, el president de Comertia, David Sánchez, ha lamentat que encara un 5% dels propietaris s'hagin negat a aplicar les rebaixes del 50% en el preu del lloguer dels locals i que insisteixin en adoptar el decret espanyol. Sánchez també ha demanat «responsabilitat» als propietaris i els ha demanat afrontar els efectes de la crisi econòmica «tots junts». «Hi haurà pèrdues i s'hauran de compartir», ha apuntat el president de Comertia, que també ha indicat que «no poden haver-hi guanyadors ni vençuts» ja que l'objectiu ha de ser «la supervivència» i que les companyies i els llocs de feina «es mantinguin».El text aprovat pel govern espanyol s'aplica si el propietari del local és un gran tenidor i si el titular de negoci és una pime o un autònom, mentre que a Catalunya s'estén tots els negocis. A més, preveu un ajornament dels pagaments repartits en els dos anys posteriors a la finalització de l'estat d'alarma.Tot i aquest escenari, Sánchez ha celebrat que un 95% dels propietaris hagin acceptat renegociar les condicions del lloguer i s'hagin arribat a acords «de forma proporcional» i fins i tot «negociant mes a mes» davant el 5% que «malinterpreten» una norma molt clara. En aquest sentit, tant Sánchez com la consellera han remarcat que l'aplicació del decret espanyol és només per aquelles comunitats que no disposen de dret civil propi.La consellera i el president de Comertia han fet aquestes declaracions després de mantenir una reunió «profitosa» en què Sánchez ha traslladat la situació per la que travessa actualment el sector. A banda de la qüestió dels lloguers, Sánchez ha demanat que es puguin aplicar altres mesures com l'extensió dels ERTO fins a final d'any, una injecció de liquiditat per part de totes les administracions després que els negocis hagin esgotat els seus propis recursos i els crèdits ICO i una rebaixa de dos o tres punts de l'IVA i en d'altres impostos.