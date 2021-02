Els partits exhibeixen les seves diferències en la millora del sistema de salut i l'economia

Comuns i PDeCAT ataquen Junts

Junts i ERC pressionen el PSC

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat que la covid acabarà de la mà de la ciència i la vacuna però no amb el negacionisme. Des el PPC, Alejandro Fernández, li ha retret «incompetència» i «arrogància» i li ha dit que després de la gestió al ministeri «no té credibilitat».El presidenciable d'ERC, Pere Aragonès, ha dit que la despesa en salut que vol impulsar el PSC és «inferior» al que ja ha fet el Govern i li ha recordat que l'Agència de Salut Pública ja funciona i està desplegada. Aragonès ha apostat per una llei de concertació de l'economia social i una del tercer sector i ha demanat blindar el sistema residencial.El candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha conclòs que l'independentisme i l'esquerra són la «principal amenaça» per la pandèmia. Garriga ha rebut crítiques per part del PPC quan l'han acusat de ser incoherent per voler gestionar la Generalitat i al mateix moment demanar la fi de l'estat de les autonomies.Qui també s'ha sumat a les crítiques a Vox i ha dit que el candidat va formar part del PP ha estat Carlos Carrizosa (Cs). El líder de la formació taronja ha explicat que la pandèmia s'ha d'abordar posant els científics «per davant dels polítics» i no haver d'escollir entre salut i economia.La cap de llista dels comuns, Jéssica Albiach, ha acusat Junts de voler convertir Catalunya en «l'Andorra del Sud» on els més rics «no contribueixin». Albiach ha demanat una gestió pública de les residències perquè ningú «s'embutxaqui els diners a costa dels nostres avis».Des del PDeCAT Àngels Chacón ha retret a Junts la «solitud» i la «incertesa» que han patit els avis durant la pandèmia. Ha demanat millorar el finançament de la llei de dependència. Chacón s'ha mostrat «al·lucinada» per sentir Borràs parlar de la defensa dels sectors productius i ha recordat que va ser ella com a consellera qui va liderar la tasca.Al seu torn, Laura Borràs (Junts) ha celebrat com és el sistema de salut català malgrat ha admès que necessita un «reforç» en el finançament. Per la seva banda, Dolors Sabater, de la CUP, ha lamentat en diverses ocasions el tarannà de debat i ha apostat perquè la vacunació no estigui «subjecta» a interessos lucratius de les multinacionals. «El públic és el prioritari», ha apuntat.Aragonès ha aprofitat el debat a la televisió pública per tornar a convidar Illa a aclarir si acceptarà els vots de l'extrema dreta per arribar a la Generalitat. També li ha retret el «centralisme» en la gestió de la pandèmia.En la mateixa línia, Laura Borràs ha dit que els fons europeus de reconstrucció han d'estar gestionats des de Catalunya i ha carregat contra la gestió de la pandèmia del govern espanyol.Illa ha retret a Junts i ERC que no siguin «lleials» i els ha recordat que com a ministre va donar suport a les decisions del Govern. En aquest punt, Aragonès ha dit a Illa que no pot ser el cap del Govern perquè actuaria amb «submissió» al PSOE i no defensaria els interessos del país.Tant Cs com Junts han alertat durant el debat d'un pacte tripartit entre PSC, ERC i comuns. «Diuen que no es casaran però ja actuen com una parella de fet», ha apuntat Borràs.