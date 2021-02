El canal Super3 substituirà l'actual família de personatges després de l'estiu

La transformació digital del Super3

Durant tots aquests anys, els personatges que han aconseguit una connexió més forta amb els nens i nenes han estat els que han donat vida a les històries i gags del canal Super3, des dels primers, com el Petri, la Nets, la Noti Press, fins als darrers, els personatges de la família del Super3, el Fluski, el Pau, l'Àlex, la Nenúfar, la Matoll, el Sr. Pla i el Rick, o els anteriors Roc i Lila.L'últim trimestre d'aquest any 2021, el canal Super3 donarà pas a una altra ficció amb personatges nous que ocuparan el lloc de l'actual família i formaran un nou elenc del qual encara no han transcendit els detalls.D'altra banda, les estrenes més imminents del canal infantil són les de les sèries de ficció 'Itch', 'D'aventura castigats' i la documental 'Siyaya: veniu a explorar', que s'afegeixen a la tercera temporada de 'Dracs', ja en emissió.Aquestes seran les principals novetats del canal Super3 coincidint amb la celebració del 30è aniversari del club infantil, aquest 2021. L'11 de febrer de 1991, Televisió de Catalunya va posar en antena un espai infantil nou anomenat 'Club Super3', que combinava sèries de dibuixos animats amb gags protagonitzats per diversos personatges. El 2009 es va crear el seu propi canal, el canal Super3 (que avui comparteix freqüència amb el Canal 33). A més del canal de televisió, el Super3 s'acosta als 'súpers' a través del web super3.cat, de les aplicacions mòbils, de les xarxes socials, del canal Youtube i d'un club que ja té 1.615.000 socis acumulats.La digitalització ha marcat els grans canvis al canal els darrers anys. El seguiment dels canals digitals ha fet un salt, especialment l'any 2020 coincidint amb la pandèmia del coronavirus i els mesos de confinament. El web super3.cat és un dels portals d'internet més actius de la CCMA i s'ha consolidat com un dels més visitats pels nens i nenes, amb una mitjana de 245.000 d'usuaris únics mensuals, un 31% més que el 2019.A més, segons la CCMA, els programes de producció pròpia, que representen l'imaginari propi de la marca, han estat els més consumits durant l'any passat. De fet, al mes de maig, el Super3 va aconseguir un rècord en superar els 10 milions de reproduccions a les seves plataformes: web, aplicacions per a mòbil i per a televisors intel·ligents i YouTube.I l'InfoK', l'informatiu infantil i juvenil integrat a la programació del canal, va liderar els mesos de març i maig el rànquing dels espais més vistos a la carta i es va convertir en el primer programa infantil a aconseguir-ho. L'espai conduït per Laia Servera té una mitjana mensual de 74.000 usuaris en consum de vídeo i ha sumat més de 2 milions de reproduccions en el 2020.També l'espai 'MIC' s'ha convertit en el programa infantil que suma més reproduccions, amb més de 3 milions. Aquests dos programes, sumats a 'Una mà de contes', 'Manduka', 'La família del Super3' i 'Rat Rank', estan entre els 10 més vistos de l'any.