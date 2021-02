Comencen a fer els testos d'antígens al personal de les meses electorals per diumenge

«La prova s'hauria de fer el mateix dia de les eleccions»

El cribratge massiu a Mollerussa s'ha fet als Pavellons Firals, que és el lloc on per diumenge s'han muntat els 3 col·legis electorals de la ciutat. La jornada electoral es fa en aquest espai excepcional per garantir la seguretat dels votants i les persones de les meses electorals davant la pandèmia.Durant aquest dimecres es faran els testos ràpids unes 400 persones de tota la comarca del Pla d'Urgell implicades en el dispositiu electoral de diumenge. Des del personal de les meses, als suplents, voluntaris de Protecció Civil i personal de seguretat, entre d'altres.Una noia de Puiggròs, que tot i ser de les Garrigues pertany a l'Àrea Bàsica de Salut del Pla d'Urgell, que ha anat a fer-se el test d'antígens, l'Esther Arqués, valora positivament que se'ls faci la prova si han de passar tot el dia al costat d'algú i pensa que seria «mala sort» que agafessin el virus abans de diumenge. Arqués pensa però, que amb la pandèmia, potser era el moment de millorar el sistema electoral i ha assegurat que no li fa por estar a la mesa.D'altra banda, la Desiré Belmonte, de Bell-lloc d'Urgell, creu que la prova s'hauria de fer el mateix dia de les eleccions, una mica abans d'obrir els col·legis electorals, ja que d'aquí a diumenge «poden passar moltes coses». També pensa que potser caldria reforçar el cribratge amb una PCR però malgrat tot creu que fer els testos són una manera de donar seguretat als qui participen al dispositiu. En qualsevol cas, la Desiré diu que l'afecta haver d'anar una taula electoral perquè treballa amb un col·lectiu de risc, però això no obstant, s'ha resignat perquè «és una cosa que et toca i s'ha de fer».