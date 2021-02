'La chica del brazalete' i 'La Sra. Lowry e hijo', estrenes destacades als cinemes

'El ombligo de Guie'dani'

L'alacantí Xavi Sala repassa en aquest drama la història d'una nena indígena i la seva mare, contractades com a servei domèstic per una família de classe mitjana mexicana. Allà els senyors de la casa els acullen, però per a la nena no resultarà el lloc més acollidor del món. Els mitjans mexicans l'han considerada la versió oposada a l'oscaritzada 'Roma'.Aquest drama bèl·lic, inspirat en fets reals, relata la història de dos nens, un cristià i l'altre jueu, i la seva amistat, que aconsegueix sobreviure més enllà dels prejudicis, l'odi i el pas del temps. Els nens atravessen els convulsos esdeveniments de la Revolució Russa i la Primera Guerra Mundial.A banda de l'aposta amb Tom Hanks, Netflix estrenarà 'Odio', de Dani Rovira, on el còmic aporta la seva visió més sincera i sense filtres sobre l'ésser humà actual on hi ha odi per a tots els espectadors. També estrena el thriller d'acció 'Punto rojo' ambientat a les muntanyes de Suècia, on una parella s'acosta als 30 anys amb moltes incerteses en el seu matrimoni. També estrenarà la primera temporada de la nova docusèrie 'Escena del crimen, desaparición en el hotel Cecil' sobre l'hotel de Los Ángeles, relacionat durant quasi un segle amb els successos més destacats de la ciutat. La bateria d'estrenes de la plataforma seguirà amb 'Amor al cuadrado', una comèdia romàntica protagonitzada per una mestra que du una doble vida com a model per saldar els seus deutes. També tindrà la nova pel·lícula 'A todos los chicos para siempre', on la protagonista es prepara per a la fi de la seva etapa escolar i l'inici de la vida adulta, tot replantejant-se com serà la seva vida després de la graduació. Seguirà la bateria d'estrenes la sèrie 'En los boxes', situada en una escuderia ficticia de NASCAR, i la pel·lícula interactiva 'Misión safari' amb diverses aventures al voltant d'un santuari de vida salvatge, que es queda sense electricitat, entre altres.Aquesta història d'amor i d'identitat sexual produïda per Martin Scorsese i ambientada a Nova York va ser triplement nominada al Festival de Cannes del 2019, i serà una de les estrenes directes de Movistar+ sense passar per sala. Explica l'amor a primera vista entre un jove acabat d'arribar a la ciutat i una noia que guarda molts secrets. També serà una estrena directa la pel·lícula russa 'Sputnik', nominada a Millor Pel·lícula a Sitges i guanyadora del Festival Science+Fiction de Trieste. El film de ciència ficció viatja a la Guerra Freda i narra la supervivència del tripulant d'una nau que s'estavella a la Terra. Finalment, serà una estrena directa 'Becky', un thriller de venjança amb un toc d'humor negre que és un cant al poder femení. També hi haurà la sèrie de tres episodis 'Los crímenes de Pembrokeshire', basada en la història real del major assassí en sèrie de Gal·les.La plataforma estrena la comèdia 'Ham on Rye' presentada al Festival de Locarno i que posa en relleu les desventures d'un grup de joves d'una ciutat suburbana nord-americana. La producció mostra les preocupacions de tota una generació d'adolescents dels anys 80 i 90, i d'una manera universal mostra la transició a l'edat adulta. Filmin també acollirà 'Helene', el biopic de la més destacada pintora finlandesa, Helene Schjerfbeck. El seu director construeix un drama d'època ambientat entre 1915 i 1923 que ha triomfat als països nòrdics. La plataforma també estrena 'Artemisia Gentileschi, pintora guerrera', un documental sobre la primera artista italiana en ser admesa a l'Acadèmia de Disseny i tenir una carrera internacional. Filmin també incorporarà la pel·lícula 'Don't Look Down', un thriller altament sexual sobre quatre desconeguts que es troben per venjar-se d'un pervertit que els assetja.HBO estrenarà aquesta setmana el documental 'Black art: the absence of light' amb una presentació reveladora sobre l'obra dels artistes visuals afroamericans més destacats que treballen en l'actualitat, com Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald i Carrie Mae Weems. Es tracta del testimoni de les contribucions dels Black American Artists a l'art contemporani actual.La plataforma estrena la pel·lícula original 'The Map of Tiny Perfect Things', una comèdia i drama romàntic de ciència-ficció dirigida per Ian Samuels, i amb guió de Lev Grossman. A la cinta, un enginyós adolescent que viu en una mena d'espiral temporal coneix una misteriosa noia que viu atrapada en la mateixa situació. Els dos es proposen identificar les petites coses que fan que aquell dia que viuen en espiral temporal i que es repeteix sigui perfecte i alhora els permeti de fugir de la seva repetició permanent.