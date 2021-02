Queden unes 55.000 persones per fer efectiu aquest mètode de vot quan queden tres dies per fer-ho

Actualitzada 10/02/2021 a les 09:19

229.504 catalans ja han votat per correu a les eleccions del 14-F, segons dades que ha fet públiques aquest dimecres el director general de participació i processos electorals, Ismael Peña-López, a través del seu compte de Twitter. Es tracta del 80,6% del total de 284.706 persones que van sol·licitar aquest mètode de vot.Concretament ahir dimarts 40.000 persones van fer efectiu el vot postal i encara queden unes 55.000 persones per fer-ho quan falten tres dies perquè acabi el termini, divendres a les 14h. Del total de persones que han sol·licitat el vot per correu, més de 80.000 ho han fet de manera telemàtica, una xifra que representa un 30% del total.