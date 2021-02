Vall d'Hebron crea una tècnica que permet extreure els pulmons d'un tipus de donant

La tècnica

Entre 10 i 15 donants més l'any

Una tècnica replicable a escala mundial

El Juan Manuel Ortiz va ser diagnosticat amb fibrosi pulmonar i en qüestió de temps ja tenia moltes dificultats per respirar. Va estar durant un any en llista d'espera per rebre un transplantament, fins que al setembre va rebre una trucada inesperada. «És dormir sempre amb el telèfon al costat», assegura.El 15 de setembre va rebre una trucada per un possible transplantament però finalment va resultar incompatible. Contra tot pronòstic, al cap de cinc hores va rebre una segona trucada. «Llavors ja vaig sortir (de l'hospital) amb els pulmons nous», apunta.Aviat farà cinc mesos del seu trasplantament, que ha estat el primer i únic que s'ha fet fins ara amb uns pulmons extrets a un donant que tenia una cirurgia de tòrax prèvia.El Juan Manuel assenyala que va ser una «sort» i que des que té pulmons nous té una «vida nova». «Ara valores més algunes coses, com passejar o altres moments que abans no tenies».El donant del Juan Manuel va ser un cas de donació per cor aturat -l'altra opció és que sigui per mort cerebral-. Això requereix actuar ràpid. Quan el pacient va morir, se'l va connectar, com és habitual, a l'ECMO, un sistema d'oxigenació que substitueix temporalment la funció del pulmó i del cor.Un cop la circulació de sang estava en marxa, els cirurgians toràcics de l'equip de Vall d'Hebron van fer-li una incisió al tòrax entre les costelles dretes. Per aquell orifici van introduir unes pinces amb les quals van tancar la circulació sanguínia al tòrax per evitar que la sang bombejada arribés més amunt del fetge.És a dir, van dividir el cos en dos compartiments estancs, separats a l'alçada del diafragma. D'aquesta manera, la sang provinent de l'ECMO va poder seguir circulant pel circuït inferior, oxigenant el fetge i els ronyons, mentre que el circuit sanguini superior del tronc (on es troben els pulmons) va quedar preservat sense circulació.Un cop creada aquesta separació, els cirurgians toràcics van practicar una esternotomia per extreure els pulmons amb èxit.«És una tècnica nova perquè hi ha molts donants que tenen cirurgies prèvies, al tòrax sobretot, que fan un procés de cicatrització que dificulta l'extracció dels pulmons, hi ha molt risc de sagnat i que es perdin altres òrgans», afirma el doctor Albert Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica.Així, per primera vegada a nivell mundial, es van poder aprofitar pulmons, ronyons i fetge d'un sol donant que havia mort per cor aturat i que havia estat sotmès en vida a una cirurgia toràcica.El fet que l'aplicació d'aquesta tècnica pionera fos un èxit i permetés l'extracció dels pulmons a un donant fins ara descartat obre la porta a més donants potencials de pulmó.Segons el doctor Jauregui, la nova tècnica permetria augmentar el ràtio de donants de pulmó entre 10 i 15 a l'any, fet que permetria entre 10 i 15 trasplantaments més.El 2020 Vall d'Hebron va fer 72 trasplantaments de pulmó, tot i la pandèmia, i el 2019, 120, la xifra més alta de tots els hospitals europeus.L'equip de Vall d'Hebron espera que la tècnica es repliqui a escala mundial. «Sabem que la tècnica funciona i volem difondre-la perquè això permetrà fer més trasplantaments i alleujar una mica la llista d'espera», apunta Jauregui.Així, si hi ha donants a altres llocs amb una cirurgia de tòrax prèvia, no caldrà descartar els pulmons i es podrien extreure, com la resta d'òrgans.A Espanya hi ha 7 centres de trasplantament de pulmó però Vall d'Hebron espera fer-ne difusió perquè arribi a tots els equips del món, així com als centres d'extracció d'òrgans.«Amb aquestes noves tècniques és una meravella», afirma el Juan Manuel, que recorda que una sola vida pot donar quinze vides més quan una persona es converteix en donant.