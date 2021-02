Una cinquantena de persones s'enfronta a la policia per defensar uns ocupes a Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra han requerit el suport de la Guàrdia Urbana davant l'«agressivitat» dels concentrats

Actualitzada 09/02/2021 a les 22:59

Una cinquantena de persones s'ha enfrontat aquest vespre a la policia per defensar unes persones que havien ocupat un domicili al districte barceloní de Ciutat Vella, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de nou de la nit al número 27 del carrer Còdols. Els Mossos indiquen que diversos veïns han denunciat l'ocupació, i s'hi ha enviat agents per fer gestions. Quan han arribat han trobat la concentració que ha actuat «amb molta agressivitat i violència» contra ells. Els agents han requerit el suport de la Guàrdia Urbana. Finalment dues persones han estat denunciades per atemptat a agent de l'autoritat. No hi ha hagut cap detingut ni tampoc cap desnonament, informa la mateixa font.