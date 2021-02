Perruqueries i centres d'estètica reclamen als partits catalans la reducció de l'IVA al 10% per al sector

En cas que es mantingui la situació actual, les dades facilitades per les diferents associacions del sector preveuen que la facturació agregada dels negocis aquest 2021 serà un 35,7% inferior respecte a 2019, una caiguda similar a la registrada el 2020, del 41,7% en termes interanuals. «Amb una reducció de l'IVA salvaríem el major nombre possible d'empreses i llocs de treball en un moment crític i dramàtic», defensen. A hores d'ara, a Catalunya hi ha vora 8.600 salons de perruqueria i estètica, una xifra que representa el 18% sobre el total de l'Estat.En el mateix comunicat, la FEDCAT i la resta d'associacions aprofiten per llençar un missatge al PSC en particular perquè reclami al PSOE que compleixi «els compromisos que va adquirir amb el sector». Tal com recorden, el PSOE va defensar l'any 2018 una Proposició No de Llei (PNL) on es reclamava al PP la recuperació de l'IVA al 10%, una proposta que «ara es nega a realitzar». «Reclamem un canvi de posició i el suport del PSOE davant l'aplicació d'un tipus d'IVA reduït», conclouen.