La Generalitat reforça la línia d'ajuts per a restauració, estètica i botigues de centres comercials

La primera línia d'ajuts –ara passa a 41 MEUR- va destinada a la restauració i als centres d'estètica i bellesa. En aquest cas, cada establiment rebrà un pagament únic de 1.500 euros. Pel que fa a la segona línia –ara de 66 MEUR-, els beneficiaris també són restaurants, que rebran un pagament únic de 2.000 euros; els centres d'estètica i bellesa, amb una subvenció de 1.500 euros per establiment, i les botigues de centres comercials, que percebran 3.000 euros.Fins ara, la Generalitat ha completat els pagaments corresponents al primer tràmit, mentre que assegura que el segon pagament es farà al llarg d'aquesta setmana de forma automàtica. Per sectors, un 82% de les ajudes han estat per a bars, restaurants i cafeteries, un 16% per a centres d'estètica i un 2% per a botigues ubicades dins de centres comercials.