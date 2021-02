Govern i farmacèutics signen un conveni per integrar la farmàcia dins del sistema de salut

Alguns dels projectes d'aquests tres grans àmbits ja estan en marxa, com és el cas del Programa de primeres dispensacions, el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte i el Programa d'educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments.També s'ha establert un sistema de priorització per anar-los desenvolupant progressivament, basat en aspectes operatius i de viabilitat, criteris assistencials, normatius i d'eines de sistemes d'informació.A més, la integració de les farmàcies al sistema públic de salut es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l'adopció de la marca '/Salut' per part de les farmàcies, en els casos que es consideri adient.El Departament i el Consell recorden que l'any 2010 es va aprovar el Concert d'Atenció Farmacèutica, encara vigent, que estableix el marc de col·laboració entre ambdues institucions i regula la forma i les condicions en què la població assistida pel Sistema Nacional de Salut obté l'atenció farmacèutica de les farmàcies.Ara, i atesa la importància de garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al pacient al llarg de tot el procés terapèutic, s'ha decidit signar aquest nou conveni per reforçar, estructurar i establir mecanismes que afavoreixin aquesta continuïtat i la qualitat en l'atenció.