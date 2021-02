Actualitzada 09/02/2021 a les 12:51

Gairebé un 25% dels adolescents catalans reconeixen haver estat víctimes de frau digital. Ho revela un estudi realitzat pel programa Internet Segura de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya dins la comunitat d'Instagram 'Adolescents.cat', que també apunta que aquests joves ho haurien explicat a familiars i amics. Per contra, prop d'un 20% dels enquestats – amb edats compreses entre els 13 i 20 anys - reconeixen que no han fet res per «vergonya» o per donar-li «poca importància». Una altra de les conclusions de l'estudi és que els adolescents de menys edat són els més exposats, ja que els costa més detectar la publicitat fraudulenta i tenen la sensació que no els pot afectar.