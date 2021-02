Els mossos i policies locals del dispositiu electoral del 14-F rebran 152 euros cadascun

Aquest sistema que s'aplicarà en el dispositiu ESCÓ 2021 proposa recuperar de nou la gratificació per agent participant i no per local electoral i va en la línia de les gratificacions actualment existents en les eleccions generals, municipals i europees.

Un total de 10.200 Mossos d'Esquadra i 4.000 policies locals conformaran el dispositiu de seguretat de cara al 14-F. Aquests estaran de forma estàtica als 2.769 col·legis des de primera hora i fins que tanquin. Els agents disposaran de mascaretes FFP2 i quirúrgiques i guants, així com equips EPI per als que cobreixen el torn de tarda pensats per a la franja de 19.00 a 20.00 hores, quan es recomana que votin els contagiats i els seus contactes. A més, tots els agents rebran unes pautes operatives per garantir una actuació homogènia i es crearà un centre de coordinació policial amb Mossos, serveis sanitaris i de protecció civil, de la policia espanyola, la Guàrdia Civil i les policies locals.