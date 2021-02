El Govern assegura que la probabilitat d'ajornar el recompte de les eleccions és «molt baixa»

Peña-López ha defensat que ha explicat el pla del Govern davant un escenari de no constitució de meses no perquè el risc sigui probable sinó perquè és una eventualitat que cal considerar. «Si ho acabéssim fent diumenge, ningú sabés que és una possibilitat i de cop la nit electoral es queda a les fosques, hi hauria la sospita que algú està potinejant», ha argumentat.De tota manera, ha volgut deixar molt clar que és molt poc probable que diumenge que ve hi hagi un escenari en què moltes meses no es puguin constituir. Segons Peña-López, el Govern té un dispositiu per acabar d'omplir les meses electorals davant una eventualitat i ha apuntat que els Mossos podran acostar les persones suplents que s'hagin de moure a un altre municipi on no hi hagi els membres suficients.El director general de participació i processos electorals ha admès que segurament s'estan competent injustícies amb el rebuig d'algunes de les al·legacions presentades per membres de les meses. I ho ha atribuït a una manca de recursos i de temps de la justícia per fer front a la situació. Una fet que, segons ha dit, li sap greu i li dol. Aquest és un dels motius pels quals el Govern assegura que volia ajornar les eleccions. «No perquè els col·legis no fossin segurs, sinó perquè es podien cometre aquest tipus d'injustícies», ha conclòs.