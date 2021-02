El Banc de Sang necessita plasma de persones que hagin passat la covid-19

El tractament amb plasma de persones convalescents redueix la mortalitat i la gravetat de les persones hospitalitzades

Actualitzada 09/02/2021 a les 15:04

Tractaments a Catalunya

El Banc de Sang està buscant persones que hagin passat la covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint i pels assajos clínics en marxa. El plasma de convalescents del virus és un dels pocs tractaments efectius pels malalts dels hospitals, segons avalen tots els estudis i assajos clínics fets a nivell nacional i internacional.Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i, si s'administren a un malalt, poden ajudar a superar la infecció.En el cas de Catalunya ja s'està tractant malalts de covid-19 als hospitals gràcies a les més de 3.000 donacions de plasma que s'han fet.Per poder donar plasma s'ha de tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos; no estar embarassada; no haver estat transfós; haver superat a malaltia fa més de 28 dies i menys de 3 mesos; i tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia.És imprescindible inscriure's a través del formulari del web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19 per poder participar en la donació. Un equip mèdic contactarà amb les persones inscrites per fer-li una entrevista i donar-li cita per la donació.El Banc de Sang i Teixits lidera un estudi observacional, que posa a disposició dels hospitals el plasma amb anticossos contra la covid-19 per garantir l'accés al tractament amb plasma convalescent a tots els pacients que no tinguin accés als assajos clínic.També s'està duent a terme el tractament ConPlas-19 que transfon el plasma a malalts que encara no estan en situació crítica; el GC2003 i el COnV-ert.Les transfusions de plasma amb anticossos han mostrat una evolució positiva tant en malalts amb un estat lleu o moderat com en malalts en unitats de cures intensives, amb o sense intubació. Algunes de les seves principals conclusions són la reducció de la mortalitat o la reducció de la gravetat dels símptomes.