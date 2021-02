Diversos sindicats criden a la vaga tots els professionals de la salut el 10 de març

Actualitzada 09/02/2021 a les 13:25

Diversos sindicats han convocat una vaga dirigida a tots els professionals de la salut, atenció domiciliària i residències pel dimecres 10 de març davant de la «situació límit» que pateixen. Els convocants són els que formen en l'actualitat la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya: USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT, COS i PSI Lluitem. Aquestes organitzacions insten els sindicats majoritaris a sumar-se a la iniciativa. També han anunciat aturades els dilluns a partir del 15 de març de 2 hores en tots els torns laborals (de 4h a 6h; de 8h a 10h i de 18h a 20h). Els sindicats alerten que la covid-19 ha convertit una situació «precària» en «crítica» i demanen a les persones usuàries del sistema que els donin suport.La convocatòria de vaga va dirigida a tots els professionals de la xarxa pública de salut i dels centres assistencials privats de Catalunya, dels àmbits de l'atenció primària, hospitalària i sociosanitària, així com del transport sanitari, del servei d'atenció domiciliària, de les residències i del 061.En una roda de premsa davant del Departament de Salut, aquest dimarts, els sindicats de la mesa han destacat que és una convocatòria de vaga «molt àmplia» per la situació «crítica» en què es troben els col·lectius que formen part del sistema de salut. Maribel Ramírez, de la CGT, ha defensat que és «el moment» de mobilitzar-se perquè s'escoltin les demandes dels professionals i dels ciutadans.Els convocants han explicat que portaven temps estudiant quan poder fer una vaga davant de la realitat de la pandèmia i esperen que el març puguin mobilitzar-se, si bé seran «responsables» amb la situació epidemiològica, han indicat.En un comunicat de premsa, els sindicats assenyalen que la pandèmia del coronavirus, quan ja fa prop d'un any que va esclatar, «ha deixat al descobert les precarietats i mancances» dels treballadors i dels usuaris del sistema de salut i que aquesta situació i la sobrecàrrega de treball han provocat un «dèficit molt marcat en la qualitat assistencial».Algunes de les demandes que recull la convocatòria de vaga són recuperar el poder adquisitiu i drets laborals que s'han perdut amb les retallades de fa deu anys; reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions; reconèixer malalties laborals a tots els treballadors del sistema; jubilació anticipada per al personal de la sanitat; jornada de 35 hores setmanals per al torn diürn i reduir el nocturn i adequar les ràtios de professionals i usuaris per a una «correcta assistència».Els sindicats també reclamen en la convocatòria de vaga una sanitat de gestió, titularitat i provisió «100% pública»; revertir les externalitzacions, que sobretot afecten el transport sanitari, el servei d'atenció domiciliària (SAD) i els serveis de neteja; destinar el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària i homologar la despesa sanitària a la dels països de l'entorn.Segons han explicat a la roda de premsa, a l'inici de la mesa, que es va constituir el desembre passat, hi van participar els sindicats SATSE i Metges de Catalunya, però no han tingut resposta dels altres majoritaris. Els convocats de la vaga demanen a tots els sindicats amb representació que se sumin a la iniciativa.